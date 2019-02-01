Сиявуш Новрузов подверг депутатов резкой критике

© Report https://report.az/storage/news/ecd18a627a9f15b35199e9b87ef11acf/1bb26a2a-a5b3-4a8f-abdf-42fa484e02eb_292.jpg

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "В связи с политическими партиями следует принять новый закон. В Азербайджане некоторые политические партии не представляют финансовый отчет в Центризбирком. Что, у них нет финансов? Они ведь содержат большой штат помощников, телохранителей. Они должны назвать свои финансовые источники".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

"Источник финансов на содержание людей за деньги, создание беспорядков, проведение митингов - именно те скрытые источники. Пока не закроется этот источник, они будут продолжать. Дающие им средства, дают им и задания. А они рьяно идут против родины, государства. Для этих людей нет понятия народа, государства, есть понятие материальное. Эти вопросы должны регулироваться законодательством, категорически предотвращаться".

По его словам, те, кто за границей берет деньги у армян, действуют также: "Мы все должны бороться. Некоторые депутаты отстраняются, отходят в сторону от этих вопросов, говоря, что их это не касается. Это касается всех депутатов. Если нас ругают, мы должны отвечать на это".

Председатель комитета высказал замечание по соцсетям: "Порой оскорбления пишутся анонимно. Это моральный террор. Это не продукт их ума, а поручения некоторых сидящих за границей кругов".