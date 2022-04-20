Счетная палата выявила нарушения в ЦИК

Счетная палата обнародовала результаты аудита финансовых операций и отчетов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) за 2020 год. По сообщению Report, об этом говорится в отчете ”О деятельности Счетной палаты в 2021 году". Было установлено, что 50 ч

Счетная палата обнародовала результаты аудита финансовых операций и отчетов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) за 2020 год.



По сообщению Report, об этом говорится в отчете ”О деятельности Счетной палаты в 2021 году".



Было установлено, что 50 человек были приняты на работу путем прямого назначения на административные должности государственной службы, и им наряду с зарплатой были выплачены надбавки, предусмотренные для госслужащих.



Учитывая указанное обстоятельство, были направлены предложения в Милли Меджлис, Совет по управлению Государственной службой и Государственный экзаменационный центр для оценки вопроса о соответствии закону "О государственной службе" правового статуса лиц, принятых на работу в указанном порядке.



Кроме того, без соблюдения соответствующих процедур были приняты на работу 877 человек, сведения о трудовых договорах с которыми не были внесены в электронную информационную систему.