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Счетная палата проведет аудит средств, выделенных на восстановление освобожденных территорий

Счетная палата проведет аудит средств, выделенных на восстановление освобожденных территорий “В текущем году будет проведен аудит отчета о доходах и расходах государственного Фонда социальной защиты за 2021 год”.
Милли Меджлис
26 апреля 2022 г. 12:25
Счетная палата проведет аудит средств, выделенных на восстановление освобожденных территорий

“В текущем году будет проведен аудит отчета о доходах и расходах государственного Фонда социальной защиты за 2021 год”.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов во время обсуждения отчета о деятельности структуры за прошлый год.

По его словам, одним из важных вопросов в текущем году является проведение аудитов по исполнению исполнительными органами финансового обеспечения мер государственной поддержки работ по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий.

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Версия на английском языке Chamber of Accounts to audit funds allocated for restoration of liberated territories 
Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası azad edilən ərazilərin bərpasına ayrılan vəsaitin auditini aparacaq

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