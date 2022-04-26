Счетная палата проведет аудит средств, выделенных на восстановление освобожденных территорий

“В текущем году будет проведен аудит отчета о доходах и расходах государственного Фонда социальной защиты за 2021 год”.

“В текущем году будет проведен аудит отчета о доходах и расходах государственного Фонда социальной защиты за 2021 год”.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов во время обсуждения отчета о деятельности структуры за прошлый год.

По его словам, одним из важных вопросов в текущем году является проведение аудитов по исполнению исполнительными органами финансового обеспечения мер государственной поддержки работ по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий.