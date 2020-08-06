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Саттар Мохбалыев: Вынужденные переселенцы разбирают санатории на части

Саттар Мохбалыев: Вынужденные переселенцы разбирают санатории на части Государство не выделяет никаких финансовых средств
Милли Меджлис
6 августа 2020 г. 14:28
Саттар Мохбалыев: Вынужденные переселенцы разбирают санатории на части

Наши вынужденные переселенцы долгие годы живут в санаториях, центрах отдыха Конфедерации профсоюзов Азербайджана. Но уходя, они вчистую разбирают их, снимают окна, половые покрытия и уносят с собой.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мохбалыев.

По его словам, государство не выделяет никаких финансовых средств КПА: "Я один раз поднял этот вопрос и направил в Минфин предложение, что эти лица долгие годы жили в санаториях КПФ. Почему же нам не выделяют средства? Когда мы требуем средств, нам говорят, что мы негосударственная организация. Хорошо, мы негосударственная организация, но тогда пусть нам выдают льготные кредиты, чтобы мы могли восстановить санатории. Этот вопрос нужно рассмотреть".

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Версия на азербайджанском языке Səttar Möhbalıyev: “Qaçqınlar sanatoriyaları yerli-dibli söküb aparırlar”

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