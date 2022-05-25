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Самир Шарифов: В сравнении с другими странами в Азербайджане цена газа незначительна

Самир Шарифов: В сравнении с другими странами в Азербайджане цена газа незначительна "В начале прошлого года в Азербайджане повысились цены на топливо, газ и другую продукцию".
Милли Меджлис
25 мая 2022 г. 14:23
Самир Шарифов: В сравнении с другими странами в Азербайджане цена газа незначительна

"В начале прошлого года в Азербайджане повысились цены на топливо, газ и другую продукцию".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год".

"Это был очень тяжелый шаг. Но если мы сегодня посмотрим на цены на газ в мировом масштабе, то увидим, что газ у нас стоит копейки", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Dünya miqyasına baxsaq, Azərbaycanda qazın qiyməti heç nədir"

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