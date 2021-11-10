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Сахиль Бабаев: В следующем году будет подготовлен очередной социальный пакет

Сахиль Бабаев: В следующем году будет подготовлен очередной социальный пакет "Ведется серьезная работа по улучшению социального благосостояния населения, определению критериев адресности".
Милли Меджлис
10 ноября 2021 г. 16:09
Сахиль Бабаев: В следующем году будет подготовлен очередной социальный пакет
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"Ведется серьезная работа по улучшению социального благосостояния населения, определению критериев адресности".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета на следующий год.

По его словам, расширяется сфера социальных выплат: "Еще раз хочу особо отметить, что у нас нет целей по экономии средств. Очередной социальный пакет будет подготовлен в следующем году".

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Версия на английском языке Sahil Babayev says next social package will be prepared in 2022
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Gələn il növbəti sosial paket hazırlanacaq"

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