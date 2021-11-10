Сахиль Бабаев: В следующем году будет подготовлен очередной социальный пакет

"Ведется серьезная работа по улучшению социального благосостояния населения, определению критериев адресности".
Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета на следующий год.
По его словам, расширяется сфера социальных выплат: "Еще раз хочу особо отметить, что у нас нет целей по экономии средств. Очередной социальный пакет будет подготовлен в следующем году".