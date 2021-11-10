Сахиль Бабаев: В следующем году будет подготовлен очередной социальный пакет

"Ведется серьезная работа по улучшению социального благосостояния населения, определению критериев адресности".

"Ведется серьезная работа по улучшению социального благосостояния населения, определению критериев адресности".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета на следующий год.

По его словам, расширяется сфера социальных выплат: "Еще раз хочу особо отметить, что у нас нет целей по экономии средств. Очередной социальный пакет будет подготовлен в следующем году".