Сахиба Гафарова встретилась с председателем Великого национального собрания Турции

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась 22 февраля с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась 22 февраля с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Как сообщает Report, председатель Милли Меджлиса отметила, что отношения между двумя братскими странами находятся на высочайшем уровне. Было подчеркнуто, что сегодня лозунг великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" достойно претворяется в жизнь.

Сахиба Гафарова коснулась важности усиления деятельности парламентов как на двусторонней основе, так и в рамках Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА). Она еще раз поблагодарила турецкого коллегу за письмо, адресованное председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в котором был выражен протест в связи с отказом в ратификации полномочий азербайджанской делегации в этой структуре.

На встрече было выражено удовлетворение учреждением Турецко-Азербайджанского университета как очередного примера братства наших стран. Отмечено, что этот университет внесет свой вклад в дальнейшее развитие нашей молодежи.

Председатель ВНСТ Нуман Куртулмуш поздравил Азербайджан с принятием председательства в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) и проведением на высоком уровне сессии этой организации. Он заявил, что ВНСТ всесторонне поддержит председательство Азербайджана в Ассамблее.

Нуман Куртулмуш передал свои поздравления президенту Ильхаму Алиеву по случаю его победы на прошедших в Азербайджане 7 февраля прозрачных и демократических президентских выборах. Он особо отметил, что эти выборы в качестве наблюдателей отслеживали и члены ВНСТ, указал на высокую явку избирателей.

В ходе беседы председатель ВНСТ выразил сожаление по поводу отказа ПАСЕ в ратификации полномочий делегации Азербайджана в данной структуре, назвав соответствующую резолюцию неприемлемой. Он сказал, что данное решение противоречит самой сути ПАСЕ, в то время как деятельность азербайджанской делегации в ПАСЕ служит на пользу самой организации. Председатель ВНСТ расценил это решение как результат работы определенных лоббистских групп.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова коснулась активизации в последнее время исламофобских, тюркофобских и азербайджанофобских сил, довела до внимания, что это проистекает от их обеспокоенности тем, что Азербайджан освободил свои земли от оккупации. По ее словам, некоторые государства во главе с Францией действуют против Азербайджана и тем самым служат интересам армянского лобби.

На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития межпарламентских связей, дальнейшем углублении сотрудничества в этой области и по другим вопросам.