Сахиба Гафарова прибыла в Великобританию для участия в церемонии прощания с Елизаветой II

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Лондон для участия в церемонии прощания с королевой Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II.
Как передает Report, посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов и другие официальные лица встретили председателя Милли Меджлиса в лондонском международном аэропорту "Лутон".
В рамках визита спикер ММ примет участие в церемонии прощания с королевой Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II 19 сентября и напишет свои сердечные слова в траурной книге.