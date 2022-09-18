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Сахиба Гафарова прибыла в Великобританию для участия в церемонии прощания с Елизаветой II

Сахиба Гафарова прибыла в Великобританию для участия в церемонии прощания с Елизаветой II Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Лондон для участия в церемонии прощания с королевой Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II.
Милли Меджлис
18 сентября 2022 г. 18:39
Сахиба Гафарова прибыла в Великобританию для участия в церемонии прощания с Елизаветой II

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Лондон для участия в церемонии прощания с королевой Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II.

Как передает Report, посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов и другие официальные лица встретили председателя Милли Меджлиса в лондонском международном аэропорту "Лутон".

В рамках визита спикер ММ примет участие в церемонии прощания с королевой Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II 19 сентября и напишет свои сердечные слова в траурной книге.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova II Elizabetin vida mərasimində iştirak etmək üçün Britaniyaya səfər edib

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