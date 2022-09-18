Сахиба Гафарова прибыла в Великобританию для участия в церемонии прощания с Елизаветой II

Сахиба Гафарова прибыла в Великобританию для участия в церемонии прощания с Елизаветой II

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Лондон для участия в церемонии прощания с королевой Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II.

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Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Лондон для участия в церемонии прощания с королевой Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II. Как передает Report, посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов и другие официальные лица встретили председателя Милли Меджлиса в лондонском международном аэропорту "Лутон". В рамках визита спикер ММ примет участие в церемонии прощания с королевой Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II 19 сентября и напишет свои сердечные слова в траурной книге. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram