Сахиба Гафарова находится с визитом в Германии

Делегация Милли Меджлиса во главе со спикером Сахибой Гафаровой находится с визитом в Германию.

Делегация Милли Меджлиса во главе со спикером Сахибой Гафаровой находится с визитом в Германию.

Об этом сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В рамках визита делегация ознакомилась с фотовыставкой "Гейдар Алиев и культурное наследие Азербайджана", организованной в Gallery Berlin.

Гафарова рассказала о несравненных заслугах строителя и архитектора современного, независимого Азербайджана Гейдара Алиева.

В состав делегации вошли руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Германией Нурлан Гасанов, депутаты Эльнур Аллахвердиев, Солтан Мамедов и Эльшан Мусаев, а также глава аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев.