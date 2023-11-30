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Сахиба Гафарова находится с визитом в Германии

Сахиба Гафарова находится с визитом в Германии Делегация Милли Меджлиса во главе со спикером Сахибой Гафаровой находится с визитом в Германию.
Милли Меджлис
30 ноября 2023 г. 19:30
Сахиба Гафарова находится с визитом в Германии

Делегация Милли Меджлиса во главе со спикером Сахибой Гафаровой находится с визитом в Германию.

Об этом сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В рамках визита делегация ознакомилась с фотовыставкой "Гейдар Алиев и культурное наследие Азербайджана", организованной в Gallery Berlin.

Гафарова рассказала о несравненных заслугах строителя и архитектора современного, независимого Азербайджана Гейдара Алиева.

В состав делегации вошли руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Германией Нурлан Гасанов, депутаты Эльнур Аллахвердиев, Солтан Мамедов и Эльшан Мусаев, а также глава аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев.

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