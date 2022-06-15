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Сахиба Гафарова: Историю спасения начали писать в парламенте

Сахиба Гафарова: Историю спасения начали писать в парламенте "Исключительное значение 15 июня для нас, депутатов Милли Меджлиса, обусловлено еще и тем, что в нашем парламенте начала писаться великая история спасения".
Милли Меджлис
15 июня 2022 г. 08:19
Сахиба Гафарова: Историю спасения начали писать в парламенте
Сахиба Гафарова

"Исключительное значение 15 июня для нас, депутатов Милли Меджлиса, обусловлено еще и тем, что в нашем парламенте начала писаться великая история спасения".

Как передает Report, эти взгляды были выражены в статье спикера Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибы Гафаровой.

Сахиба Гафарова отметила, что этот период является яркой страницей в истории азербайджанского парламентаризма, предметом большой гордости для каждого из нас: "Основа будущего развития Азербайджана как демократического, правового, светского государства была заложена за 4 месяца пребывания общенационального лидера на посту председателя Верховного Совета".

По словам спикера Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда был великим демократом, отстаивавшим демократические нормы и внедрявшим эти общечеловеческие ценности в свою систему управления: "Его деятельность в качестве Председателя Верховного Собрания была достаточно богата демократическими принципами. Говоря о будущих приоритетах Азербайджана в своем выступлении 15 июня 1993 года, он сказал: "В независимом Азербайджане должна развиваться демократия. Должен быть разрешен политический плюрализм. В Азербайджанской Республике не должно быть допущено нарушения Конституции и закона".

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: “Qurtuluş tarixi parlamentdə yazılmağa başlanıb”

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