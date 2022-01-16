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Сахиба Гафарова и Алекса Бечич обсудят межпарламентские отношения

Сахиба Гафарова и Алекса Бечич обсудят межпарламентские отношения 16 января Азербайджан с официальным визитом посетил спикер парламента Черногории Алекса Бечич.
Милли Меджлис
16 января 2022 г. 23:07
Сахиба Гафарова и Алекса Бечич обсудят межпарламентские отношения
Сахиба Гафарова

16 января Азербайджан с официальным визитом посетил спикер парламента Черногории Алекса Бечич.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались национальные флаги обеих стран, гостя встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, депутат Милли Меджлиса Игбал Мамедов, посол Черногории в Азербайджане Периша Кастратович и другие официальные лица.

В ходе визита спикер парламента Черногории проведет ряд встреч с представителями правительства, в том числе и с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Отмечается, что стороны обменяются мнениями о текущем состоянии и перспективах межпарламентских отношений.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova və Aleksa Beçiç parlamentlərarası əlaqələri müzakirə edəcəklər

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