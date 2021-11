Сахиба Гафарова: Безмерно благодарны Верховному главнокомандующему и нашей храброй Армии

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поделилась публикацией на своей странице в Twitter по случаю Дня Победы.

Как сообщает Report, Сахиба Гафарова написала: "Поздравляю всех вас с Днем Победы, желаю здоровья, успехов в работе и побед для нашей Родины! Безмерно благодарны Верховному главнокомандующему и нашей храброй Армии!".

I congratulate you all on the occasion of the VICTORY DAY,and wish you strong health, success in your endeavours, and victories to our Motherland!

We owe forever gratitude to the architects of this Victory - our Commander- in-Chief,and courageous Army!