Сахиба Гафарова: Азербайджан и Сербия обладают значительным потенциалом для развития отношений

Между Азербайджаном и Сербией существует значительный потенциал для развития двусторонних связей.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на совместном брифинге с председателем Национального собрания Сербии Аной Брнабич в Баку.

По её словам, дружественные отношения между Азербайджаном и Сербией имеют важное значение для продвижения сотрудничества на региональном уровне между Южным Кавказом и Балканами:

"Между Азербайджаном и Сербией есть большой потенциал для развития отношений в различных направлениях. Этот визит (Брнабич в Баку - ред.) демонстрирует высокий уровень взаимодействия наших стран и парламентов, а также желание дальнейшего укрепления связей. Приятно видеть, что эти отношения движутся к уровню стратегического партнерства".