Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Сахиба Гафарова: Азербайджан и Сербия обладают значительным потенциалом для развития отношений

    Милли Меджлис
    • 24 сентября, 2025
    • 13:08
    Сахиба Гафарова: Азербайджан и Сербия обладают значительным потенциалом для развития отношений

    Между Азербайджаном и Сербией существует значительный потенциал для развития двусторонних связей.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на совместном брифинге с председателем Национального собрания Сербии Аной Брнабич в Баку.

    По её словам, дружественные отношения между Азербайджаном и Сербией имеют важное значение для продвижения сотрудничества на региональном уровне между Южным Кавказом и Балканами:

    "Между Азербайджаном и Сербией есть большой потенциал для развития отношений в различных направлениях. Этот визит (Брнабич в Баку - ред.) демонстрирует высокий уровень взаимодействия наших стран и парламентов, а также желание дальнейшего укрепления связей. Приятно видеть, что эти отношения движутся к уровню стратегического партнерства".

    Сахиба Гафарова Ана Брнабич
    Sahibə Qafarova: Azərbaycan-Serbiya münasibətlərinin inkişafı üçün böyük potensial var
    Speaker: Great potential exists for advancing Azerbaijan–Serbia relations

    Последние новости

    13:56

    Самолет министра обороны Испании столкнулся с проблемой GPS над Калининградом

    Другие страны
    13:52

    В Молдове не будут проводить exit-poll на парламентских выборах

    Другие страны
    13:46

    Том Баррак: Израиль и Сирия близки к заключению соглашения

    Другие страны
    13:43

    Азербайджан и Сербия подпишут план действий на 2025-29 гг.

    Внешняя политика
    13:38

    Генсек НАТО 24-25 сентября совершит визит в США

    Другие страны
    13:37

    Адресом французского консульства в Иерусалиме указана "Палестина"

    Другие страны
    13:36

    Замминистра: В Лачыне и Губадлы будет создан второй нацпарк

    Экология
    13:35

    Наталия Бежан: Молдова рассчитывает на рост инвестиций из Азербайджана в 2026 году - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    13:35

    В Белграде состоится заседание Совета стратегического партнерства Азербайджан-Сербия

    Милли Меджлис
    Лента новостей