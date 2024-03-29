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Сабир Рустамханлы: В Азербайджане молодые девушки не хотят иметь детей

Сабир Рустамханлы: В Азербайджане молодые девушки не хотят иметь детей В Азербайджане молодые девушки не хотят становиться матерями.
Милли Меджлис
29 марта 2024 г. 15:04
Сабир Рустамханлы: В Азербайджане молодые девушки не хотят иметь детей

В Азербайджане молодые девушки не хотят становиться матерями.

Как сообщает Report, данное мнение высказал депутат Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он раскритиковал гендерные программы, регулирование института семьи: "Сокращая алименты, мы косвенно поддерживаем эти программы и проекты".

Депутат считает необходимым снизить пенсионный возраст для всех, особенно, для женщин с детьми: "В Азербайджане 62-65 лет - слишком высокий возраст для выхода на пенсию".

С.Рустамханлы подчеркнул, что невыплата детских пособий также влияет на решение иметь детей.

Председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев же заявил, что ни в одной стране мира снижение пенсионного возраста не рассматривается на законодательном уровне: "Наоборот, обсуждается повышение пенсионного возраста, так как увеличивается число долгожителей. В настоящее время в Азербайджане 1 млн 100 тыс. пенсионеров. Через 6 лет это число достигнет 1 млн 300 тыс., а в 2040 году - 1 млн 600 тыс.".

Депутат также считает необходимым увеличить число работающих по найму: "В Азербайджане экономически активное население составляет 5 млн 300 тыс. человек , но лишь 1 млн 700 тыс. из них заключили трудовой договор на условиях работы по найму".

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Версия на азербайджанском языке Sabir Rüstəmxanlı: Azərbaycanda gənc qızlar ana olmaq istəmirlər

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