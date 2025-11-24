Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Публикующие неэтичный контент в соцсетях будут привлекаться к ответственности

    • 24 ноября, 2025
    • 11:11
    Публикующие неэтичный контент в соцсетях будут привлекаться к ответственности

    Вводятся штрафы и другие меры ответственности за проявление неуважения к обществу в социальных сетях, распространение неэтичных материалов и призывов, противоречащих моральным ценностям.

    Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются дополнения в статью о мелком хулиганстве Кодекса об административных правонарушениях.

    Законопроект обсуждался на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и по правам человека.

    Согласно документу, за действия, оскорбляющие общественную нравственность и демонстрирующие явное неуважение к обществу, если они массово распространяются через интернет-ресурсы, включая непристойные выражения, жесты или демонстрацию частей тела в неподобающем виде, предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 манатов. Если с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя применение указанных мер будет признано недостаточным, назначается административный арест на срок до 30 суток.

    За повторное совершение нарушения в течение одного года со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания, будет назначаться штраф в размере от 1 000 до 2 000 манатов, а если применение этих мер будет признано недостаточным, с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя будет применен административный арест на срок от одного до двух месяцев.

    Согласно добавленному примечанию, дополнения применяются только в случае, когда указанные деяния не являются уголовно наказуемыми.

