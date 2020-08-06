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Проходит заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

Проходит заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса В повестку заседания вошли 6 вопросов
Милли Меджлис
6 августа 2020 г. 11:54
Проходит заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой вошли 6 вопросов.

Это законопроекты о внесении изменений в следующие законы:

- "О бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год" (второе чтение);

- "О бюджете соответствующего органа (структуры) исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту, на 2020 год " (второе чтение);

- "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год" (второе чтение);

- "О занятости" (второе чтение);

- "О страховании от безработицы" (второе чтение);

- "Кодекс об административных правонарушениях" (второе чтение).

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