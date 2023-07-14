О нас

Проект о ведении государственного реестра лекарственных средств принят в третьем чтении

Проект о ведении государственного реестра лекарственных средств принят в третьем чтении Проект о ведении государственного реестра лекарственных средств в Азербайджане принят в третьем чтении.
Милли Меджлис
14 июля 2023 г. 12:57
Проект о ведении государственного реестра лекарственных средств принят в третьем чтении

Проект о ведении государственного реестра лекарственных средств в Азербайджане принят в третьем чтении.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах", обсуждаемом в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, будет вестись государственный реестр лекарственных средств (далее - государственный реестр).

Государственный реестр представляет собой информационную систему, содержащую сведения о прошедших в Азербайджане в соответствии с этим законом госрегистрацию лекарственных и медицинских средствах.

Проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dərman vasitələrinin dövlət reyestrinin aparılması ilə bağlı layihə III oxunuşda qəbul edilib

Самое важное

Лидеры Азербайджана, Армении и Совета ЕС встретятся в Брюсселе 15 июля
Лидеры Азербайджана, Армении и Совета ЕС встретятся в Брюсселе 15 июля
14 июля 2023 г. 10:57
Награждена группа лиц по случаю 25-летия создания Конституционного суда Азербайджана
Награждена группа лиц по случаю 25-летия создания Конституционного суда Азербайджана
13 июля 2023 г. 16:49
На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 автомобильных дорог 
На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 автомобильных дорог 
13 июля 2023 г. 16:44
Госсекретарь: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
Госсекретарь: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
13 июля 2023 г. 12:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
13 июля 2023 г. 12:42
Президент Азербайджана принял министра обороны Израиля
Президент Азербайджана принял министра обороны Израиля
13 июля 2023 г. 11:46
Ильхам Алиев: Радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Черногорией
Ильхам Алиев: Радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Черногорией
13 июля 2023 г. 11:20
Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие высокие результаты на III Европейских играх
Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие высокие результаты на III Европейских играх
12 июля 2023 г. 18:29
Председатель комиссии: Достигнуто соглашение временно приостановить эксплуатацию в Союдлю
Председатель комиссии: Достигнуто соглашение временно приостановить эксплуатацию в Союдлю
12 июля 2023 г. 17:09
Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции
Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции
12 июля 2023 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi