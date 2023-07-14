Проект о ведении государственного реестра лекарственных средств принят в третьем чтении

Проект о ведении государственного реестра лекарственных средств в Азербайджане принят в третьем чтении.

Проект о ведении государственного реестра лекарственных средств в Азербайджане принят в третьем чтении.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах", обсуждаемом в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, будет вестись государственный реестр лекарственных средств (далее - государственный реестр).

Государственный реестр представляет собой информационную систему, содержащую сведения о прошедших в Азербайджане в соответствии с этим законом госрегистрацию лекарственных и медицинских средствах.

Проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.