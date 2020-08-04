О нас
Report Georgia

Проект изменений в бюджет Фонда от страхования безработицы рекомендован на пленарное заседание

Проект изменений в бюджет Фонда от страхования безработицы рекомендован на пленарное заседание На состоявшемся сегодня заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса был обсужден проект изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год"
Милли Меджлис
4 августа 2020 г. 11:51
Проект изменений в бюджет Фонда от страхования безработицы рекомендован на пленарное заседание
Report

На состоявшемся сегодня заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Азербайджана был обсужден проект изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год".

Как сообщает Report, согласно изменениям, доходы и расходы фонда увеличиваются.

В документе отмечено, что доходы и расходы бюджета фонда на 2020 год утверждены в размере 128 млн 235 тыс. 400 манатов.

В проекте изменений предлагается доходы и расходы фонда утвердить в размере 151 млн 235 тыс. 400 манатов.

Кроме того, предлагается увеличить сумму выплат по страхованию от безработицы с 5 млн до 10 млн манатов.

Изменения в законопроект после обсуждений были рекомендованы на пленарное заседание парламента в I чтении.

 

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İşsizlikdən sığorta fondunun büdcəsinə dəyişiklik layihəsi plenar iclasa tövsiyə edilib

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
2 августа 2020 г. 18:45
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
1 августа 2020 г. 16:39
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
1 августа 2020 г. 12:00
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:48
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
1 августа 2020 г. 00:04
В Азербайджане снижают заложенную в бюджете цену нефти
В Азербайджане снижают заложенную в бюджете цену нефти
31 июля 2020 г. 15:30
Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан
ФотоСамолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан
31 июля 2020 г. 12:06
СГБ Азербайджана арестовала супружескую чету, занимающуюся шпионажем
СГБ Азербайджана арестовала супружескую чету, занимающуюся шпионажем
30 июля 2020 г. 18:32
Предложения по пересмотру госбюджета на 2020 год представлены Кабмину
Предложения по пересмотру госбюджета на 2020 год представлены Кабмину
30 июля 2020 г. 17:03
По поручению президента в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медпомощи
По поручению президента в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медпомощи
30 июля 2020 г. 16:46

Последние новости

12:19
В Милли Меджлисе пять вакантных депутатских кресел Милли Меджлис
12:13
Банк России выпустил серию монет из драгоценных металлов Финансы
12:06
ВОЗ: Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться Здоровье
11:59
Глава ГФСЗ о фиктивных инвалидностях Социальная защита
11:51
Проект изменений в бюджет Фонда от страхования безработицы рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлис
11:43
В России за сутки коронавирусом заразились свыше 5 тыс. человек В регионе
11:41
Проект изменений в бюджет ГФСЗ рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлис
11:35
Черногория разрешила въезд гражданам Азербайджана Туризм
11:32
Замминистра: Ведутся обсуждения о выплате населению соцпособий Социальная защита
11:29
В парламенте началось обсуждение проекта изменений в госбюджет Милли Меджлис
11:14
​Азербайджанская нефть продается дороже 45 долларов Энергетика
11:13
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.08.2020) Финансы
11:09
Фаттаха Гейдарова похоронят на I Аллее почетного захоронения Милли Меджлис
11:03
Илона Маска пригласили в Египет убедиться, что пирамиды строили не пришельцы Это интересно
10:52
В Украине за сутки выявлен 1 061 новый случай заражения COVID-19 В регионе
Вся новостная лента