Проект изменений в бюджет Фонда от страхования безработицы рекомендован на пленарное заседание

На состоявшемся сегодня заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса был обсужден проект изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год"

На состоявшемся сегодня заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Азербайджана был обсужден проект изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год".

Как сообщает Report, согласно изменениям, доходы и расходы фонда увеличиваются.

В документе отмечено, что доходы и расходы бюджета фонда на 2020 год утверждены в размере 128 млн 235 тыс. 400 манатов.

В проекте изменений предлагается доходы и расходы фонда утвердить в размере 151 млн 235 тыс. 400 манатов.

Кроме того, предлагается увеличить сумму выплат по страхованию от безработицы с 5 млн до 10 млн манатов.

Изменения в законопроект после обсуждений были рекомендованы на пленарное заседание парламента в I чтении.