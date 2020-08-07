Процесс составления проекта бюджета Азербайджана отложен до 2022 года

​​​​​​​После обсуждений проект изменений был вынесен на голосование и принят в третьем чтении

Процесс составления проекта государственного бюджета в Азербайджане отложен.

Как сообщает Report, в связи с этим проект изменений в закон “О государственном бюджете на 2020 год” был вынесен на обсуждение на пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Отмечено, что согласно статье 11.1 закона "О бюджетной системе", процесс составления проекта государственного бюджета начинается за 11 месяцев до очередного бюджетного года и охватывает период до дня представления проекта бюджета в Милли Меджлис. Согласно изменению, составление бюджетного правила, предусмотренного статьей 11.1 закона "О бюджетной системе", приостанавливается до 1 января 2022 года.

После обсуждений проект изменений был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.