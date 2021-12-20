Принят проект о выдаче вице-президентам Азербайджана пожизненных диппаспортов

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект поправок в закон "О паспортах".
Как передает Report, поправкой расширяется круг лиц, которым будет выдаваться дипломатический паспорт.
Согласно изменению, первый вице-президент и вице-президенты Азербайджанской Республики получат от Министерства иностранных дел дипломатические паспорта не позднее, чем через 15 дней после начала исполнения своих обязанностей.
Другой поправкой дипломатические паспорта первому вице-президенту и вице-президентам АР будут выдаваться пожизненно.
После обсуждений проект поправки в закон был принят путем голосования.