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Принят проект о выдаче вице-президентам Азербайджана пожизненных диппаспортов

Принят проект о выдаче вице-президентам Азербайджана пожизненных диппаспортов На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект поправок в закон "О паспортах".
Милли Меджлис
20 декабря 2021 г. 12:01
Принят проект о выдаче вице-президентам Азербайджана пожизненных диппаспортов
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На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект поправок в закон "О паспортах".

Как передает Report, поправкой расширяется круг лиц, которым будет выдаваться дипломатический паспорт.

Согласно изменению, первый вице-президент и вице-президенты Азербайджанской Республики получат от Министерства иностранных дел дипломатические паспорта не позднее, чем через 15 дней после начала исполнения своих обязанностей.

Другой поправкой дипломатические паспорта первому вице-президенту и вице-президентам АР будут выдаваться пожизненно.

После обсуждений проект поправки в закон был принят путем голосования.

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Версия на азербайджанском языке Vitse-prezidentlərə ömürlük diplomatik pasportun verilməsinə dair layihə qəbul edilib

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