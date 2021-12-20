Принят проект о выдаче вице-президентам Азербайджана пожизненных диппаспортов

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект поправок в закон "О паспортах".

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект поправок в закон "О паспортах".

Как передает Report, поправкой расширяется круг лиц, которым будет выдаваться дипломатический паспорт.

Согласно изменению, первый вице-президент и вице-президенты Азербайджанской Республики получат от Министерства иностранных дел дипломатические паспорта не позднее, чем через 15 дней после начала исполнения своих обязанностей.

Другой поправкой дипломатические паспорта первому вице-президенту и вице-президентам АР будут выдаваться пожизненно.

После обсуждений проект поправки в закон был принят путем голосования.