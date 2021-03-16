Премьер-министр: До сих пор вакцинировано около 460 тыс. человек

По его словам, согласно поручению главы государства, все возможности государства были направлены на защиту здоровья граждан

"В прошлом году принимались последовательные меры по борьбе с пандемией и ее устранением".

Как передает Report, об этом премьер-министр Али Асадов сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, согласно поручению главы государства, все возможности государства были направлены на защиту здоровья граждан:

"За короткий срок были созданы больницы модульного типа. В течение года из зарубежных стран приглашались медперсоналы. Распоряжением главы государства был создан специальный фонд. В этом фонде до сих пор было собрано более 114 млн манатов. Вакцины уже приобретены и ввезены в страну. До сих пор вакцинировано около 460 тыс. человек".