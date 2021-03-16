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Премьер-министр: До сих пор вакцинировано около 460 тыс. человек

Премьер-министр: До сих пор вакцинировано около 460 тыс. человек По его словам, согласно поручению главы государства, все возможности государства были направлены на защиту здоровья граждан
Милли Меджлис
16 марта 2021 г. 11:42
Премьер-министр: До сих пор вакцинировано около 460 тыс. человек
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"В прошлом году принимались последовательные меры по борьбе с пандемией и ее устранением".

Как передает Report, об этом премьер-министр Али Асадов сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, согласно поручению главы государства, все возможности государства были направлены на защиту здоровья граждан:

"За короткий срок были созданы больницы модульного типа. В течение года из зарубежных стран приглашались медперсоналы. Распоряжением главы государства был создан специальный фонд. В этом фонде до сих пор было собрано более 114 млн манатов. Вакцины уже приобретены и ввезены в страну. До сих пор вакцинировано около 460 тыс. человек".

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Bu günə qədər 460 minə yaxın şəxs vaksinasiya olunub"

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