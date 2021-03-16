Премьер-министр: До сих пор вакцинировано около 460 тыс. человек

"В прошлом году принимались последовательные меры по борьбе с пандемией и ее устранением".
Как передает Report, об этом премьер-министр Али Асадов сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
По его словам, согласно поручению главы государства, все возможности государства были направлены на защиту здоровья граждан:
"За короткий срок были созданы больницы модульного типа. В течение года из зарубежных стран приглашались медперсоналы. Распоряжением главы государства был создан специальный фонд. В этом фонде до сих пор было собрано более 114 млн манатов. Вакцины уже приобретены и ввезены в страну. До сих пор вакцинировано около 460 тыс. человек".