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Предложено внести в УК статью о наказании за оскорбление памяти шехида

Предложено внести в УК статью о наказании за оскорбление памяти шехида В отношении этих лиц должны быть приняты самые жесткие меры
Милли Меджлис
4 мая 2021 г. 11:58
Предложено внести в УК статью о наказании за оскорбление памяти шехида
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В Уголовный кодекс Азербайджана предложено внести статью, предусматривающую наказание за оскорбление памяти шехида.

По сообщению Report, с такой инициативой на сегодняшнем пленарном заседании выступил депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов.

"Некоторые люди оскорбляют память наших шехидов. Это недопустимо. На мой взгляд, в Уголовный кодекс должна быть внесена статья о наказании тех, кто оскорбляет светлую память наших героев. В отношении этих лиц должны быть приняты самые жесткие меры", - отметил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Cinayət Məcəlləsinə şəhidi alçaldanların cəzalandırılması ilə bağlı maddənin əlavə edilməsi təklif olunub

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