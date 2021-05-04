Предложено внести в УК статью о наказании за оскорбление памяти шехида

В отношении этих лиц должны быть приняты самые жесткие меры

В Уголовный кодекс Азербайджана предложено внести статью, предусматривающую наказание за оскорбление памяти шехида.

По сообщению Report, с такой инициативой на сегодняшнем пленарном заседании выступил депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов.

"Некоторые люди оскорбляют память наших шехидов. Это недопустимо. На мой взгляд, в Уголовный кодекс должна быть внесена статья о наказании тех, кто оскорбляет светлую память наших героев. В отношении этих лиц должны быть приняты самые жесткие меры", - отметил депутат.