Предлагается строительство предприятий в целях ликвидации безработицы в регионах Азербайджана

Предлагается строительство предприятий в целях ликвидации безработицы в регионах Азербайджана.

Предлагается строительство предприятий в целях ликвидации безработицы в регионах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом депутат Руфат Гулиев заявил на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, проблему безработицы можно преодолеть, снизив на 50% коммунальную и налоговую нагрузку в отношении проживающего в регионах населения: "Несмотря на то, что по поручению главы государства уделяется особое внимание и забота ветеранам Отечественной войны, проблема безработицы не нашла своего решения. В связи с этим я неоднократно проводил обсуждения с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым. Если в Баку строятся фабрики, заводы, мастерские, то почему не сделать то же самое в Лянкяране? Большинство ветеранов, которые обращаются к нам, хотят трудоустроиться. Что они могут сделать на пособие в 80 манатов?! Должны быть выделены определенные квоты, чтобы эти люди были вовлечены в программу самозанятости".