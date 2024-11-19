Предлагается создание современных укреплений на условной границе Азербайджана с Арменией

Условная граница с Арменией протяженностью 500 км проходит по территории со сложным рельефом, и для ее укрепления необходимо создание современных оборонительных сооружений.

Условная граница с Арменией протяженностью 500 км проходит по территории со сложным рельефом, и для ее укрепления необходимо создание современных оборонительных сооружений.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев во время обсуждений в парламенте пакета бюджета на 2025 год.

По его словам, необходимо продолжить создание новых подразделений коммандос и военных соединений для несения службы на высотах, а также обеспечить спецслужбы и правоохранительные органы самыми современными технологиями.