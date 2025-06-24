Поправка о расширении сферы дошкольного образования принята в первом чтении

Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект о расширении сферы дошкольного образования в Азербайджане.

Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект о расширении сферы дошкольного образования в Азербайджане.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в законы "Об образовании" и "О дошкольном образовании" обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Отмечено, что в настоящее время обучение детей дошкольного возраста осуществляется не только в дошкольных образовательных учреждениях, но и в общеобразовательных школах, где действуют дошкольные группы, и в группах дошкольного образования общинного типа, а также в частных центрах развития детей.

В целях расширения сферы охвата дошкольным образованием предлагается к учреждениям, предусмотренным Законом "Об образовании", добавить внешкольные образовательные учреждения.

После обсуждений представленный документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.