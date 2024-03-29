Поправка о досрочном выходе на пенсию родителей детей с инвалидностью прошла первое чтение

В Азербайджане право на досрочный выход на пенсию получат женщины, усыновившие ребенка, потерявшего родителей или оставшегося без попечения родителей, и воспитавшие его до восьмилетнего возраста, а также родители детей c инвалидностью.

В Азербайджане право на досрочный выход на пенсию получат женщины, усыновившие ребенка, потерявшего родителей или оставшегося без попечения родителей, и воспитавшие его до восьмилетнего возраста, а также родители детей c инвалидностью.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок в закон "О трудовых пенсиях", который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Поправки направлены на стимулирование усыновления детей из детских домов и предотвращение случаев злоупотребления действующим положением закона, в частности, получения права на досрочный выход на пенсию женщинами, формально усыновляющими детей своих родственников при их живых родителях.

После обсуждений парламентарии проголосовали за принятие поправок в первом чтении.