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Поправка о досрочном выходе на пенсию родителей детей с инвалидностью прошла первое чтение

Поправка о досрочном выходе на пенсию родителей детей с инвалидностью прошла первое чтение В Азербайджане право на досрочный выход на пенсию получат женщины, усыновившие ребенка, потерявшего родителей или оставшегося без попечения родителей, и воспитавшие его до восьмилетнего возраста, а также родители детей c инвалидностью.
Милли Меджлис
29 марта 2024 г. 14:05
Поправка о досрочном выходе на пенсию родителей детей с инвалидностью прошла первое чтение

В Азербайджане право на досрочный выход на пенсию получат женщины, усыновившие ребенка, потерявшего родителей или оставшегося без попечения родителей, и воспитавшие его до восьмилетнего возраста, а также родители детей c инвалидностью.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок в закон "О трудовых пенсиях", который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Поправки направлены на стимулирование усыновления детей из детских домов и предотвращение случаев злоупотребления действующим положением закона, в частности, получения права на досрочный выход на пенсию женщинами, формально усыновляющими детей своих родственников при их живых родителях.

После обсуждений парламентарии проголосовали за принятие поправок в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Əlilliyi müəyyən edilmiş uşağı olan şəxslərə erkən pensiyaya çıxmaq hüququ verən dəyişiklik ilk oxunuşdan keçib

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