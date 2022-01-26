О нас
Report Georgia
Аудио новости

Подготовлен проект изменений в 169 статей Трудового кодекса

Подготовлен проект изменений в 169 статей Трудового кодекса В Азербайджане подготовлен проект изменений в 169 статей Трудового кодекса.
Милли Меджлис
26 января 2022 г. 17:44
Подготовлен проект изменений в 169 статей Трудового кодекса

В Азербайджане подготовлен проект изменений в 169 статей Трудового кодекса.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

По его словам, в целях обеспечения гендерного равенства в Азербайджане проводится ряд целенаправленных работ в области трудового законодательства: "В этой связи можно отметить подготовку масштабного законопроекта "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики", который содержит поправки в 169 статей".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əmək Məcəlləsinin 169 maddəsinə dəyişiklik layihəsi hazırlanıb

Самое читаемое

Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
20 января 2022 г. 12:21
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
20 января 2022 г. 12:03
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории
Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории
19 января 2022 г. 23:41
В Анталии впервые за 29 лет выпал снег
ФотоВ Анталии впервые за 29 лет выпал снег
25 января 2022 г. 11:46
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
22 января 2022 г. 13:27
Начали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
ФотоНачали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
24 января 2022 г. 06:52
Во Франции арестован лидер экстремистской группировки, участвовавший в Карабахской войне
ФотоВо Франции арестован лидер экстремистской группировки, участвовавший в Карабахской войне
21 января 2022 г. 22:54
Как Азербайджан будет обеспечивать продовольственную безопасность?
Как Азербайджан будет обеспечивать продовольственную безопасность?
22 января 2022 г. 13:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi