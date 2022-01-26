Подготовлен проект изменений в 169 статей Трудового кодекса

В Азербайджане подготовлен проект изменений в 169 статей Трудового кодекса.

В Азербайджане подготовлен проект изменений в 169 статей Трудового кодекса.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

По его словам, в целях обеспечения гендерного равенства в Азербайджане проводится ряд целенаправленных работ в области трудового законодательства: "В этой связи можно отметить подготовку масштабного законопроекта "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики", который содержит поправки в 169 статей".