Под председательством Сахибы Гафаровой проведено Координационное заседание Азиатской Парламентской Ассамблеи АПА

23 марта спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова председательствовала на Координационном заседании Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА), проведённом в рамках 148 Ассамблеи Межпарламентского Союза.

23 марта спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова председательствовала на Координационном заседании Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА), проведённом в рамках 148 Ассамблеи Межпарламентского Союза.

Как передает Report, приветствовав участников мероприятия, председатель Милли Меджлиса заявила, что это – первое координационное заседание АПА в рамках Межпарламентского Союза, на котором председательствует Азербайджан.

Спикер Милли Меджлиса упомянула проведённое в Баку 20-24 февраля 14 пленарное заседание АПА, которое было посвящено теме "Продвижение регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии". На этом пленарном заседании Азербайджан был официально избран председателем организации на 2024-2025 годы. Сахиба Гафарова выразила свою веру в то, что это будет началом новой страницы и для АПА, и для Азербайджана.

Как отметила спикер Сахиба Гафарова, прошедшее с участием делегатов 26 государств и 8 международных организаций 14 пленарное заседание АПА создало ценные возможности для развития сотрудничества внутри организации, а также для обмена мнениями о вызывающих всеобщий интерес вопросах касательно региональных и международных процессов. По итогам пленарного заседания была принята Бакинская декларация – в этом документе отражена общая позиция участников съезда по обсуждённым вопросам.

В ходе выступления отмечалось, что на 14 пленарном заседании также обсуждался пункт об изменении климата, который требует от всех нас действовать более решительно. Председатель Милли Меджлиса заявила, что в конце прошлого года международная общественность единогласно выбрала Азербайджан для проведения COP29. Как подчеркнула спикер, для нас большая честь и привилегия принимать у себя столь важное мероприятие. Азербайджан является одним из признанных мировых центров мультикультурализма и играет важную роль в создании мостов между глобальным Севером и глобальным Югом. Азербайджан находится в идеальном положении для достижения заметного прогресса в переговорах по климату на COP29 и для содействия всесторонним переговорам.

Спикер выразила надежду на то, что сегодняшняя встреча послужит цели укрепления и развития постоянно растущей парламентской дипломатии. По её словам, в современных условиях парламентская дипломатия может укрепить доверие между странами и оказать положительное влияние на решение существующих международных и региональных проблем. Участие парламентов в процессе разрешения кризисов и конфликтов, парламентская дипломатия могут успешно дополнять классическую правительственную дипломатию и вносить в неё свой неоценимый вклад.

Глобальные тенденции, направленные на расширение деятельности межпарламентских организаций, развитие нормативно-правовой базы, регулирующей межпарламентское сотрудничество, а также постоянно растущее участие парламентов в глобальных процессах принятия решений – всё это свидетельствует о необходимости продолженного развития межпарламентского сотрудничества.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что следует особо отметить роль АПА в данном контексте. Это – важная платформа парламентской дипломатии, объединяющая общие усилия по решению текущих вопросов и вызовов для укрепления сотрудничества, мира и стабильности в Азии и во всём мире. Мы должны принять все меры для повышения эффективности этой платформы, по словам Сагибы Гафаровой.

В завершение своего выступления спикер заявила, что наряду с обсуждаемыми вопросами мы должны всерьёз подумать о том, как две организации – АПА и Межпарламентский Союз – могут координировать свои деятельность и усилия для обеспечения наилучших результатов в достижении общих целей. Создание реальных механизмов сотрудничества может помочь увеличить ресурсы обеих сторон. Это, несомненно, дополнит их деятельность на взаимной основе и усилит влияние парламентской дипломатии.

Заседание продолжилось выступлениями представителей парламентов государств-участников АПА касаемо заявления общей позиции АПА на 148 Ассамблее Межпарламентского Союза, а также о дальнейшем углублении сотрудничества в рамках организации.