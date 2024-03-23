О нас

Под председательством Сахибы Гафаровой проведено Координационное заседание Азиатской Парламентской Ассамблеи АПА

Под председательством Сахибы Гафаровой проведено Координационное заседание Азиатской Парламентской Ассамблеи АПА 23 марта спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова председательствовала на Координационном заседании Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА), проведённом в рамках 148 Ассамблеи Межпарламентского Союза.
Милли Меджлис
23 марта 2024 г. 21:09
Под председательством Сахибы Гафаровой проведено Координационное заседание Азиатской Парламентской Ассамблеи АПА

23 марта спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова председательствовала на Координационном заседании Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА), проведённом в рамках 148 Ассамблеи Межпарламентского Союза.

Как передает Report, приветствовав участников мероприятия, председатель Милли Меджлиса заявила, что это – первое координационное заседание АПА в рамках Межпарламентского Союза, на котором председательствует Азербайджан.

Спикер Милли Меджлиса упомянула проведённое в Баку 20-24 февраля 14 пленарное заседание АПА, которое было посвящено теме "Продвижение регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии". На этом пленарном заседании Азербайджан был официально избран председателем организации на 2024-2025 годы. Сахиба Гафарова выразила свою веру в то, что это будет началом новой страницы и для АПА, и для Азербайджана.

Как отметила спикер Сахиба Гафарова, прошедшее с участием делегатов 26 государств и 8 международных организаций 14 пленарное заседание АПА создало ценные возможности для развития сотрудничества внутри организации, а также для обмена мнениями о вызывающих всеобщий интерес вопросах касательно региональных и международных процессов. По итогам пленарного заседания была принята Бакинская декларация – в этом документе отражена общая позиция участников съезда по обсуждённым вопросам.

В ходе выступления отмечалось, что на 14 пленарном заседании также обсуждался пункт об изменении климата, который требует от всех нас действовать более решительно. Председатель Милли Меджлиса заявила, что в конце прошлого года международная общественность единогласно выбрала Азербайджан для проведения COP29. Как подчеркнула спикер, для нас большая честь и привилегия принимать у себя столь важное мероприятие. Азербайджан является одним из признанных мировых центров мультикультурализма и играет важную роль в создании мостов между глобальным Севером и глобальным Югом. Азербайджан находится в идеальном положении для достижения заметного прогресса в переговорах по климату на COP29 и для содействия всесторонним переговорам.

Спикер выразила надежду на то, что сегодняшняя встреча послужит цели укрепления и развития постоянно растущей парламентской дипломатии. По её словам, в современных условиях парламентская дипломатия может укрепить доверие между странами и оказать положительное влияние на решение существующих международных и региональных проблем. Участие парламентов в процессе разрешения кризисов и конфликтов, парламентская дипломатия могут успешно дополнять классическую правительственную дипломатию и вносить в неё свой неоценимый вклад.

Глобальные тенденции, направленные на расширение деятельности межпарламентских организаций, развитие нормативно-правовой базы, регулирующей межпарламентское сотрудничество, а также постоянно растущее участие парламентов в глобальных процессах принятия решений – всё это свидетельствует о необходимости продолженного развития межпарламентского сотрудничества.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что следует особо отметить роль АПА в данном контексте. Это – важная платформа парламентской дипломатии, объединяющая общие усилия по решению текущих вопросов и вызовов для укрепления сотрудничества, мира и стабильности в Азии и во всём мире. Мы должны принять все меры для повышения эффективности этой платформы, по словам Сагибы Гафаровой.

В завершение своего выступления спикер заявила, что наряду с обсуждаемыми вопросами мы должны всерьёз подумать о том, как две организации – АПА и Межпарламентский Союз – могут координировать свои деятельность и усилия для обеспечения наилучших результатов в достижении общих целей. Создание реальных механизмов сотрудничества может помочь увеличить ресурсы обеих сторон. Это, несомненно, дополнит их деятельность на взаимной основе и усилит влияние парламентской дипломатии.

Заседание продолжилось выступлениями представителей парламентов государств-участников АПА касаемо заявления общей позиции АПА на 148 Ассамблее Межпарламентского Союза, а также о дальнейшем углублении сотрудничества в рамках организации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarovanın sədrliyi ilə Asiya Parlament Assambleyasının iclası keçirilib

Самое читаемое

Число погибших в результате теракта в Крокус Сити Холле достигло 150 человек
ВидеоЧисло погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" достигло 150 человек
23 марта 2024 г. 15:27
Эмин Агаларов: Этот теракт коснулся лично меня и моей семьи
Эмин Агаларов: Этот теракт коснулся лично меня и моей семьи
23 марта 2024 г. 04:18
Теракт в Крокус Сити Холле: Что известно о нападавших?
Теракт в "Крокус Сити Холле": Что известно о нападавших?
23 марта 2024 г. 08:58
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в России
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в России
23 марта 2024 г. 01:37
Россия ввела санкции против 56 граждан Канады
Россия ввела санкции против 56 граждан Канады
22 марта 2024 г. 20:35
Разведка Украины назвала цель стрельбы в Крокус сити холле
Разведка Украины назвала цель стрельбы в "Крокус сити холле"
23 марта 2024 г. 00:32
Эксперты: Теракт в Подмосковье совершил ИГИЛ или создается почва для всеобщей мобилизации
Эксперты: Теракт в Подмосковье совершил ИГИЛ или создается почва для всеобщей мобилизации
23 марта 2024 г. 07:47
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:49
Задержаны двое подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холл
Задержаны двое подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холл"
23 марта 2024 г. 10:26
СОБР зашел в здание Крокуса, где произошла стрельба
ВидеоСОБР зашел в здание "Крокуса", где произошла стрельба
22 марта 2024 г. 23:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi