 Наверх

Содокладчик: ПАСЕ заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном

ПАСЕ заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном
© Report

Первый вице-спикер, председатель парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и коррупции Зияфет Аскеров 5 июля встретился с содокладчиком по Азербайджану Мониторингового комитета ПАСЕ Стефаном Шеннаком. 

Как сообщает Report, первый вице-спикер заявил, что придает важное значение развитию отношений между Милли Меджлисом и ПАСЕ, углублению взаимовыгодного сотрудничества. 

По его словам, данное сотрудничество должно опираться на взаимное уважение и отвечать интересам сторон. 

В свою очередь С.Шеннак заявил, что представляемая им организация заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном.

В ходе беседы стороны поделились своими взглядами на развитие демократии, прав и свобод человека, региональные конфликты и пути их решения, а также ряд других актуальных вопросов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!