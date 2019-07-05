Содокладчик: ПАСЕ заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном

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Первый вице-спикер, председатель парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и коррупции Зияфет Аскеров 5 июля встретился с содокладчиком по Азербайджану Мониторингового комитета ПАСЕ Стефаном Шеннаком.

Как сообщает Report, первый вице-спикер заявил, что придает важное значение развитию отношений между Милли Меджлисом и ПАСЕ, углублению взаимовыгодного сотрудничества.

По его словам, данное сотрудничество должно опираться на взаимное уважение и отвечать интересам сторон.

В свою очередь С.Шеннак заявил, что представляемая им организация заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном.

В ходе беседы стороны поделились своими взглядами на развитие демократии, прав и свобод человека, региональные конфликты и пути их решения, а также ряд других актуальных вопросов.