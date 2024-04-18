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Парламенты Азербайджана и Новой Каледонии подписали меморандум о сотрудничестве

Парламенты Азербайджана и Новой Каледонии подписали меморандум о сотрудничестве Парламенты Азербайджана и Новой Каледонии подписали меморандум о сотрудничестве.
Милли Меджлис
18 апреля 2024 г. 14:03
Парламенты Азербайджана и Новой Каледонии подписали меморандум о сотрудничестве

Парламенты Азербайджана и Новой Каледонии подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, документ был подписан по итогам встречи спикеров законодательных органов Сахибы Гафаровой и Рока Вамитана в Милли Меджлисе Азербайджана.

Согласно меморандуму, Милли Меджлис принимает во внимание право народа Новой Каледонии на самоопределение и будет информировать международное сообщество о данном вопросе.

Также Милли Меджлис и Конгресс Новой Каледонии будут развивать межпарламентское сотрудничество в целях укрепления дружественных отношений между народами Азербайджана и Новой Каледонии.

Кроме того, документ предусматривает установление постоянных связей между комиссиями и комитетами законодательных органов, взаимные визиты делегаций членов парламентов.

Для развития межпарламентских связей стороны намерены создать депутатские группы.

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Версия на английском языке Parliaments of Azerbaijan and New Caledonia ink memorandum of cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Yeni Kaledoniya parlamentləri əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

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