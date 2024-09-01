Координатор группы МПА СНГ отметил организованность на избирательных участках в Азербайджане

Координатор мониторинговой группы МПА СНГ Андрей Яцкин отметил организованность процесса голосования на избирательных участках в рамках парламентских выборов в Азербайджане.

Координатор мониторинговой группы МПА СНГ Андрей Яцкин отметил организованность процесса голосования на избирательных участках в рамках парламентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает Report , об этом А.Яцкин заявил, наблюдая за ходом голосования на избирательном участке.

"Хочу отметить организованность на избирательных участках. Все аспекты избирательного участка подготовлены на высоком уровне. Это видно и по наглядным материалам, и при общении с наблюдателями от политических организаций, которые выделили своих наблюдателей", - уточнил он.

Яцкин сказал, что все необходимые условия на участке, открытие которого он наблюдал, также были организованы хорошо.

"Думаю, что выборы показывают общий настрой азербайджанского народа осуществить свой электоральный выбор" , - добавил наблюдатель.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы.

Голосование началось в 08:00 по местному времени и продлится до 19:00. Правом голоса в стране обладают 6 млн 421 тыс. 960 человек.

За 125 депутатских мандатов будут бороться 990 кандидатов, они будут избраны на 5-летний срок.