Член наблюдательной миссии ОТГ: Граждане демонстрируют высокую активность на выборах

Граждане с первых минут голосования на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане демонстрируют высокую активность.

Граждане с первых минут голосования на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане демонстрируют высокую активность.

Как сообщает Report , об этом заявил член Наблюдательной миссии Организации тюркских государств (ОТГ) из Казахстана Адилхан Бижанов.

Он подчеркнул, что для избирателей на участках созданы все необходимые условия.

"Люди приходят, голосуют, очень активность высокая. Все условия для избирателей созданы, участки оборудованы веб-камерами", - уточнил А.Бижанов.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы.

Голосование началось в 08:00 по местному времени и продлится до 19:00. Правом голоса в стране обладают 6 млн 421 тыс. 960 человек.

За 125 депутатских мандатов, избираемых на 5 лет, борьбу ведут 990 кандидатов.