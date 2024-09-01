В Азербайджане началось голосование на внеочередных парламентских выборах

В Азербайджане началось голосование на внеочередных парламентских выборах.

В Азербайджане началось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Report , избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени.

Всего для реализации избирательного права граждан создано 6 478 участков, в том числе 54 на освобожденных от оккупации территориях, по 125 избирательным округам. Правом голоса в Азербайджане обладают 6 млн 421 тыс. 960 человек.

За 125 депутатских мандатов будут бороться 990 кандидатов, они будут избраны на 5-летний срок.

Напомним, что 21 июня Милли Меджлис направил обращение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о назначении внеочередных парламентских выборов, за документ проголосовали 105 депутатов, против - один.

Глава государства 28 июня подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов.