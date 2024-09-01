О нас

В Азербайджане началось голосование на внеочередных парламентских выборах

В Азербайджане началось голосование на внеочередных парламентских выборах В Азербайджане началось голосование на внеочередных парламентских выборах.
Милли Меджлис
1 сентября 2024 г. 08:00
В Азербайджане началось голосование на внеочередных парламентских выборах

В Азербайджане началось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Report, избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени.

Всего для реализации избирательного права граждан создано 6 478 участков, в том числе 54 на освобожденных от оккупации территориях, по 125 избирательным округам. Правом голоса в Азербайджане обладают 6 млн 421 тыс. 960 человек.

За 125 депутатских мандатов будут бороться 990 кандидатов, они будут избраны на 5-летний срок.

Напомним, что 21 июня Милли Меджлис направил обращение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о назначении внеочередных парламентских выборов, за документ проголосовали 105 депутатов, против - один.

Глава государства 28 июня подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Snap parliamentary elections kick off in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Milli Məclisinə növbədənkənar seçkilərlə əlaqədar səsvermə başlayıb

Самое читаемое

Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
ФотоВ Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
29 августа 2024 г. 12:16
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
28 августа 2024 г. 18:10
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
28 августа 2024 г. 12:27
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
30 августа 2024 г. 15:28
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
29 августа 2024 г. 11:47
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
28 августа 2024 г. 18:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi