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ЦИК признал недействительным итоги голосования на одном участке Насими-Бинагадинского избирательного округа

ЦИК признал недействительным итоги голосования на одном участке Насими-Бинагадинского избирательного округа 16:44
Милли Меджлис
13 сентября 2024 г. 17:39
ЦИК признал недействительным итоги голосования на одном участке Насими-Бинагадинского избирательного округа

Центризбирком Азербайджана на сегодняшнем заседании рассмотрел обращение кандидата Гюлаги Асланлы о нарушениях на всех участках Насими-Бинагадинского избирательного округа в ходе внеочередных парламентских выборах 1 сентября.

Как сообщает Report, в ходе заседания комиссии, по этому вопросу отчет представил член ЦИК и экспертной группы Илькин Шахбазов. По его словам, Асланлы утверждал, что при формировании 37 избирательных участков по округу якобы имели место нарушения закона, на информационных стендах не была размещена определенная информация, в день выборов на участках происходили нарушения. ЦИК при анализе представленных кандидатом видеоматериалов не нашел никаких подтверждений о наличии нарушений.

Кроме этого, Асланлы утверждал, что якобы 143 избирателя не проживают на территории округа. Однако, после изучения материалов со стороны ЦИК эта претензия также не нашла своего подтверждения.

В тоже время анализ, проведенный экспертной группой показал, что по этому округу на избирательном участке №30 имели место нарушения, поэтому результаты голосования на этом участке признаны недействительными.

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Версия на азербайджанском языке Nəsimi-Binəqədi seçki dairəsinin bütün məntəqələrində qanun pozuntuları haqqında müraciət araşdırılıb

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