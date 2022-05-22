Парламентарии из Азербайджана, Турции и Грузии посетили освобожденные от оккупации районы

Освобожденные от оккупации территории посетили члены комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Освобожденные от оккупации территории посетили члены комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщает Report, они впервые были проинформированы об условиях, созданных в международном аэропорту Физули.

Затем парламентарии вылетели в Шушу для участия в трехсторонней совместной встрече.

Азербайджанскую делегацию возглавляет председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, делегацию Великого национального собрания Турции председатель парламентского комитета по международным отношениям Акиф Чагатай Кылыч, а Грузию - председатель парламентского комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе.