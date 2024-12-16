Парламент в третьем чтении принял изменения в три закона

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении приняты поправки в законы "О социальном страховании", "О медицинском страховании" и "О страховании от безработицы".

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении приняты поправки в законы "О социальном страховании", "О медицинском страховании" и "О страховании от безработицы".

Как сообщает Report, согласно поправкам в закон "О социальном страховании", с 1 января 2025 года для госсектора будут отменены льготы по налогам и социальному страхованию в сфере накопительного страхования жизни.

За счет этого прогнозируется увеличение доходов государственного бюджета и Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.