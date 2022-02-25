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Парламент утвердил проект о лишении УМК полномочий назначать религиозных руководителей

Парламент утвердил проект о лишении УМК полномочий назначать религиозных руководителей Милли Меджлис Азербайджана принял проект, согласно которому Управление мусульман Кавказа лишается полномочия по назначению религиозных деятелей, руководящих местами поклонения и святынями исламской религии в Азербайджане.
Милли Меджлис
25 февраля 2022 г. 15:52
Парламент утвердил проект о лишении УМК полномочий назначать религиозных руководителей

Милли Меджлис Азербайджана принял проект, согласно которому Управление мусульман Кавказа лишается полномочия по назначению религиозных деятелей, руководящих местами поклонения и святынями исламской религии в Азербайджане.

Как передает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента в третьем чтении обсудили проект поправки в 8-ю статью закона "О свободе вероисповедания".

Согласно поправке, полномочия по назначению религиозных деятелей, руководящих местами поклонения и святынями исламской религии, передаются органу (структуре), определенному соответствующим органом исполнительной власти. При этом соответствующий орган должен уведомить об этом Управление мусульман Кавказа.

Действующий вариант закона гласит: "Религиозные деятели, возглавляющие места поклонения и святыни исламской религии, назначаются Управлением мусульман Кавказа с уведомлением соответствующего органа исполнительной власти и проходят аттестацию каждые пять лет".

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis məscidlərə dini rəhbər təyin edilməsi səlahiyyətinin QMİ-dən alınmasına razılıq verib

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