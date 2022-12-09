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Парламент утвердил освобождение от НДС импорта сырья для производства в Карабахе

Парламент утвердил освобождение от НДС импорта сырья для производства в Карабахе Импорт сырья и материалов, необходимых для производства на деоккупированных территориях, будет освобожден от НДС на 10 лет
Милли Меджлис
9 декабря 2022 г. 12:33
Парламент утвердил освобождение от НДС импорта сырья для производства в Карабахе

Импорт сырья и материалов, необходимых для производства на деоккупированных территориях, будет освобожден от НДС на 10 лет.

Как сообщает Report, поправки в Налоговый кодекс были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, ввоз сырья и материалов по сферам производственной деятельности, перечень которых утвержден органом, установленным соответствующим органом исполнительной власти, резидентами освобожденных от оккупации территорий освобождается от НДС сроком на 10 лет с 1 января 2023 года.

После обсуждения поправки были вынесены на голосование и приняты в III чтении.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament adopts bill on exemption of import of items necessary for production in Karabakh from VAT for ten years
Версия на азербайджанском языке Qarabağda istehsal üçün lazım olan materialın idxalının 10 il ƏDV-dən azad olunmasına dair layihə qəbul edilib

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