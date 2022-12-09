Парламент утвердил освобождение от НДС импорта сырья для производства в Карабахе

Импорт сырья и материалов, необходимых для производства на деоккупированных территориях, будет освобожден от НДС на 10 лет

Импорт сырья и материалов, необходимых для производства на деоккупированных территориях, будет освобожден от НДС на 10 лет.

Как сообщает Report, поправки в Налоговый кодекс были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, ввоз сырья и материалов по сферам производственной деятельности, перечень которых утвержден органом, установленным соответствующим органом исполнительной власти, резидентами освобожденных от оккупации территорий освобождается от НДС сроком на 10 лет с 1 января 2023 года.

После обсуждения поправки были вынесены на голосование и приняты в III чтении.