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Парламент утвердил договор между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси 

Парламент утвердил договор между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси  На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана был вынесен на обсуждение документ об утверждении договора "О взаимной передаче конфиденциальной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества между Министерством обороны
Милли Меджлис
9 июля 2021 г. 11:59
Парламент утвердил договор между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси 

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана был вынесен на обсуждение документ об утверждении договора "О взаимной передаче конфиденциальной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Беларусь".

Как сообщает Report, в документе стороны взяли на себя обязательства по защите конфиденциальной информации.

В документе нашли свое отражение условия использования и обработки конфиденциальной информации и др. моменты.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и утвержден.

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