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Парламент принял в первом чтении проект о прожиточном минимуме на следующий год

Парламент принял в первом чтении проект о прожиточном минимуме на следующий год На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса в первом чтении был рассмотрен законопроект ”О прожиточном минимуме на 2023 год".
Милли Меджлис
18 ноября 2022 г. 11:32
Парламент принял в первом чтении проект о прожиточном минимуме на следующий год

На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса в первом чтении был рассмотрен законопроект ”О прожиточном минимуме на 2023 год".

Как сообщает Report, проект представил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Согласно проекту, прожиточный минимум на 2023 год по стране установлен в размере 246 манатов, для трудоспособного населения - 261 манат, для пенсионеров -199 манатов, для детей - 220 манатов.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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Версия на английском языке Parliament ratifies subsistence minimum for next year in first reading
Версия на азербайджанском языке Parlament gələn il üçün yaşayış minimumunu birinci oxunuşda qəbul edib

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