Парламент принял в первом чтении проект о прожиточном минимуме на следующий год

На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса в первом чтении был рассмотрен законопроект ”О прожиточном минимуме на 2023 год".

На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса в первом чтении был рассмотрен законопроект ”О прожиточном минимуме на 2023 год".

Как сообщает Report, проект представил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Согласно проекту, прожиточный минимум на 2023 год по стране установлен в размере 246 манатов, для трудоспособного населения - 261 манат, для пенсионеров -199 манатов, для детей - 220 манатов.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в I чтении.