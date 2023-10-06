Парламент принял в первом чтении поправки в закон "О госпошлине"

Милли Меджлис принял в первом чтении проект о внесении поправок в закон "О государственной пошлине", который предусматривает отмену госпошлин за выдачу архивных справок.

Милли Меджлис принял в первом чтении проект о внесении поправок в закон "О государственной пошлине", который предусматривает отмену госпошлин за выдачу архивных справок.

Как сообщает Report, поправками предусмотрена в частности отмена государственных пошлин, взимаемых соответствующим органом исполнительной власти за ускоренную выдачу юридическим и физическим лицам архивных справок, выписок из архивных документов, заверенных копий архивных документов.

В случае принятия законопроекта статьи 2.0.21, 33-3 и 33-4 закона "О государственной пошлине" будут отменены.