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Парламент принял в первом чтении поправки в закон "О госпошлине"

Парламент принял в первом чтении поправки в закон "О госпошлине" Милли Меджлис принял в первом чтении проект о внесении поправок в закон "О государственной пошлине", который предусматривает отмену госпошлин за выдачу архивных справок.
Милли Меджлис
6 октября 2023 г. 13:11
Парламент принял в первом чтении поправки в закон О госпошлине

Милли Меджлис принял в первом чтении проект о внесении поправок в закон "О государственной пошлине", который предусматривает отмену госпошлин за выдачу архивных справок.

Как сообщает Report, поправками предусмотрена в частности отмена государственных пошлин, взимаемых соответствующим органом исполнительной власти за ускоренную выдачу юридическим и физическим лицам архивных справок, выписок из архивных документов, заверенных копий архивных документов.

В случае принятия законопроекта статьи 2.0.21, 33-3 и 33-4 закона "О государственной пошлине" будут отменены.

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