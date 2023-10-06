Начальник Госпогранслужбы предупредил Армению: Любая угроза будет решительно пресечена

Сегодня оперативная обстановка на всем протяжении государственной границы Азербайджана, включая госграницу с Арменией, находится под контролем пограничников, любая возникшая угроза будет решительно пресечена.

Сегодня оперативная обстановка на всем протяжении государственной границы Азербайджана, включая госграницу с Арменией, находится под контролем пограничников, любая возникшая угроза будет решительно пресечена.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье начальника Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковника Эльчина Гулиева, опубликованной в официальной прессе.

Э.Гулиев напомнил, что крупномасштабная провокация врага против пограничных боевых постов в направлении Зангиланского района в сентябре 2022 года была успешно пресечена азербайджанскими военнослужащими: "Наряду с живой силой противника были нейтрализованы артиллерия и минометы, боевые посты, опорные пункты, огневые точки".