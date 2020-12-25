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Парламент принял законопроект о повышении критерия нуждаемости в I чтении

Парламент принял законопроект о повышении критерия нуждаемости в I чтении На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении был вынесен на обсуждение законопроект “Об уровне критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2021 год”.
Милли Меджлис
25 декабря 2020 г. 17:11
Парламент принял законопроект о повышении критерия нуждаемости в I чтении

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении был вынесен на обсуждение законопроект “Об уровне критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2021 год”.

Как сообщает Report, с целью назначения адресной государственной социальной помощи уровень критерия нуждаемости на 2021 год установлен в размере 170 манатов.

Напомним, что критерий нуждаемости на 2020 год был установлен в размере 160 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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Версия на азербайджанском языке Parlament ehtiyac meyarının artırılmasını I oxunuşda qəbul edib

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