Парламент принял законопроект о повышении критерия нуждаемости в I чтении

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении был вынесен на обсуждение законопроект “Об уровне критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2021 год”.

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении был вынесен на обсуждение законопроект “Об уровне критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2021 год”.

Как сообщает Report, с целью назначения адресной государственной социальной помощи уровень критерия нуждаемости на 2021 год установлен в размере 170 манатов.

Напомним, что критерий нуждаемости на 2020 год был установлен в размере 160 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в I чтении.