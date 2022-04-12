Парламент Азербайджана ратифицировал меморандум об учениях спецназа

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал меморандум об учениях сил специального назначения.
Как сообщает Report, законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии о совместных учениях сил специального назначения "Кавказский орел" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Документ представил член парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Бабаоглу.
После обсуждений законопроект был принят путем голосования.