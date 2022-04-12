Парламент Азербайджана ратифицировал меморандум об учениях спецназа

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал меморандум об учениях сил специального назначения.

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал меморандум об учениях сил специального назначения.

Как сообщает Report, законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии о совместных учениях сил специального назначения "Кавказский орел" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Документ представил член парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Бабаоглу.

После обсуждений законопроект был принят путем голосования.