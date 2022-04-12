О нас
Аудио новости

Парламент Азербайджана ратифицировал меморандум об учениях спецназа

Парламент Азербайджана ратифицировал меморандум об учениях спецназа Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал меморандум об учениях сил специального назначения.
Милли Меджлис
12 апреля 2022 г. 12:13
Парламент Азербайджана ратифицировал меморандум об учениях спецназа

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал меморандум об учениях сил специального назначения.

Как сообщает Report, законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии о совместных учениях сил специального назначения "Кавказский орел" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Документ представил член парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Бабаоглу.

После обсуждений законопроект был принят путем голосования.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani parliament ratifies memo on special forces exercises
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis xüsusi təyinatlı qüvvələrin təliminə dair sənədi ratifikasiya edib

Экслюзивные новости

ВОЗ: Рекомбинант XE Омикрона на 10% заразнее
ВОЗ: Рекомбинант XE "Омикрона" на 10% заразнее
12 апреля 2022 г. 11:11
Мэр: В Николаеве убиты 56 мирных жителей, 317 ранены
Мэр: В Николаеве убиты 56 мирных жителей, 317 ранены
11 апреля 2022 г. 12:15
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
7 апреля 2022 г. 17:49
В Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
ФотоВ Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
6 апреля 2022 г. 12:52
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
6 апреля 2022 г. 11:34
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
5 апреля 2022 г. 14:35
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi