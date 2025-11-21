Парламент Азербайджана планирует утвердить соглашение о защите секретной информации с Молдовой

Милли Меджлис Азербайджана рассмотрит вопрос об утверждении соглашения с Молдовой о взаимном обмене и защите секретной информации.

Как сообщает Report, соответствующий документ был обсужден на сегодняшнем онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Проект соглашения - "О обмене и взаимной защите секретной информации между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Молдова" - рекомендован для рассмотрения на пленарном заседании парламента.