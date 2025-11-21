Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Парламент Азербайджана планирует утвердить соглашение о защите секретной информации с Молдовой

    Милли Меджлис
    • 21 ноября, 2025
    • 15:20
    Парламент Азербайджана планирует утвердить соглашение о защите секретной информации с Молдовой

    Милли Меджлис Азербайджана рассмотрит вопрос об утверждении соглашения с Молдовой о взаимном обмене и защите секретной информации.

    Как сообщает Report, соответствующий документ был обсужден на сегодняшнем онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

    Проект соглашения - "О обмене и взаимной защите секретной информации между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Молдова" - рекомендован для рассмотрения на пленарном заседании парламента.

    Azərbaycanla Moldova arasında məxfi məlumat mübadiləsinə dair saziş təsdiq ediləcək

    Лента новостей