Парламент Азербайджана планирует утвердить соглашение о защите секретной информации с Молдовой
Милли Меджлис
- 21 ноября, 2025
- 15:20
Милли Меджлис Азербайджана рассмотрит вопрос об утверждении соглашения с Молдовой о взаимном обмене и защите секретной информации.
Как сообщает Report, соответствующий документ был обсужден на сегодняшнем онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
Проект соглашения - "О обмене и взаимной защите секретной информации между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Молдова" - рекомендован для рассмотрения на пленарном заседании парламента.
