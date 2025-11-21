Azərbaycanla Moldova arasında məxfi məlumat mübadiləsinə dair saziş təsdiq ediləcək
Milli Məclis
- 21 noyabr, 2025
- 14:30
Azərbaycanla Moldova arasında məxfi məlumat mübadiləsinə dair saziş təsdiq ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin bugünkü onlayn iclasında müvafiq sənəd müzakirə olunub.
"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında məxfi məlumatın mübadiləsi və qarşılıqlı mühafizəsi haqqında Saziş"in layihəsi parlamentin plenar iclasına tövsiyə edilib.
