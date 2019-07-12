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Отложено вступление в силу закона "Об индивидуальной идентификационной карте гражданина Азербайджана, не достигшего 15 лет"

​Отложено вступление в силу одного из законов Азербайджана

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсудили проект изменений в закон "Об индивидуальной идентификационной карте гражданина Азербайджана, не достигшего 15 лет".

Как сообщает Report, в проекте отражено предложение о переносе даты вступления закона в силу.

В статье 8 (Вступление закона в силу) закона "Об индивидуальной идентификационной карте гражданина Азербайджана, не достигшего 15 лет" слова "с 1 января 2020 года" заменены на "с 1 января 2022 года".

Новый закон вступит в силу не с 1 января 2020 года, а с 1 января 2022 года.

Проект поправок был принят путем голосования после обсуждений.

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