Определены требования к удостоверению личности, которое будет выдаваться гражданам в возрасте до 15 лет

На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон “Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики” был вынесен на обсуждение в I чтении.
Как сообщает Report, в удостоверении личности, выданном гражданину, не достигшему 15-летнего возраста, будет размещена его фотография, но его личная подпись не будет указана.
Кроме того, не будут взяты отпечатки пальцев рук гражданина, не достигшего 15-летнего возраста, а также не будут включены в электронный носитель выданного ему удостоверения личности сведения о семейном положении гражданина, его росте, цвете глаз, воинской обязанности.
Проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в I чтении.