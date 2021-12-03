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Определены требования к удостоверению личности, которое будет выдаваться гражданам в возрасте до 15 лет

Определены требования к удостоверению личности, которое будет выдаваться гражданам в возрасте до 15 лет 12:38 На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон “Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики” был вынесен на обсуждение в I чтении.
Милли Меджлис
3 декабря 2021 г. 13:05
Определены требования к удостоверению личности, которое будет выдаваться гражданам в возрасте до 15 лет

На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон “Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики” был вынесен на обсуждение в I чтении.

Как сообщает Report, в удостоверении личности, выданном гражданину, не достигшему 15-летнего возраста, будет размещена его фотография, но его личная подпись не будет указана.

Кроме того, не будут взяты отпечатки пальцев рук гражданина, не достигшего 15-летнего возраста, а также не будут включены в электронный носитель выданного ему удостоверения личности сведения о семейном положении гражданина, его росте, цвете глаз, воинской обязанности.

Проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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Версия на английском языке Requirements for ID cards to be issued to citizens under 15 determined
Версия на азербайджанском языке 15 yaşı tamam olmamış vətəndaşlara veriləcək şəxsiyyət vəsiqəsi barədə tələblər müəyyənləşir

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