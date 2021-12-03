Определены требования к удостоверению личности, которое будет выдаваться гражданам в возрасте до 15 лет

12:38 На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон “Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики” был вынесен на обсуждение в I чтении.

На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон “Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики” был вынесен на обсуждение в I чтении.

Как сообщает Report, в удостоверении личности, выданном гражданину, не достигшему 15-летнего возраста, будет размещена его фотография, но его личная подпись не будет указана.

Кроме того, не будут взяты отпечатки пальцев рук гражданина, не достигшего 15-летнего возраста, а также не будут включены в электронный носитель выданного ему удостоверения личности сведения о семейном положении гражданина, его росте, цвете глаз, воинской обязанности.

Проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в I чтении.