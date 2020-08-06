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Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится завтра

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится завтра В повестку завтрашнего заседания парламента включены 6 вопросов
Милли Меджлис
6 августа 2020 г. 14:44
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится завтра
Report

Завтра, 7 августа состоится очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

В повестку завтрашнего заседания парламента включены 6 вопросов:

- законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год" (третье чтение);

-  законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете соответствующего органа (структуры) исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту, на 2020 год " (третье чтение);

- законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год" (третье чтение);

- законопроект о внесении изменений в закон "О занятости" (третье чтение);

- законопроект о внесении изменений в закон "О страховании от безработицы" (третье чтение);

- законопроект о внесении изменений в закон "Об административных правонарушениях" (третье чтение).

 

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