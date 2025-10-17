Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 24 октября
Милли Меджлис
- 17 октября, 2025
- 12:39
24 октября в Милли Меджлисе пройдет очередное пленарное заседание осенней сессии.
Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
По ее словам, дополнительная информация о повестке следующего пленарного заседания будет предоставлена позже.
