Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 24 октября

    Милли Меджлис
    • 17 октября, 2025
    • 12:39
    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 24 октября

    24 октября в Милли Меджлисе пройдет очередное пленарное заседание осенней сессии.

    Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    По ее словам, дополнительная информация о повестке следующего пленарного заседания будет предоставлена позже.

    Милли Меджлис пленарное заседание Сахиба Гафарова
    MM-in növbəti plenar iclası oktyabrın 24-də keçiriləcək

    Последние новости

    13:32
    Фото

    В Физули проходят мероприятия по случаю Дня города

    Внутренняя политика
    13:27

    Норио Сайто: Новые обязательства АБР в этом году могут быть ниже прошлогоднего показателя

    Финансы
    13:20

    Посол: Число заявок на британские визы от граждан Азербайджана продолжает расти

    Инфраструктура
    13:18

    В Греции лодка с мигрантами разбилась о скалы: двое погибших

    Другие страны
    13:08

    Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев

    Бизнес
    13:07

    В Казахстане мужчина получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки

    В регионе
    13:00

    ММ принял в I чтении поправки для приведения законов в соответствие с международными стандартами

    Милли Меджлис
    12:58

    ММ утвердил в I чтении повышение предельного возраста резерва для прапорщиков и мичманов

    Милли Меджлис
    12:56

    В Кыргызстане создадут производство ковролина при поддержке совместного фонда с Азербайджаном

    Бизнес
    Лента новостей