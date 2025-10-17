Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 24 октября

Фото В Физули проходят мероприятия по случаю Дня города Внутренняя политика

Норио Сайто: Новые обязательства АБР в этом году могут быть ниже прошлогоднего показателя Финансы

Посол: Число заявок на британские визы от граждан Азербайджана продолжает расти Инфраструктура

В Греции лодка с мигрантами разбилась о скалы: двое погибших Другие страны

Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев Бизнес

В Казахстане мужчина получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки В регионе

ММ принял в I чтении поправки для приведения законов в соответствие с международными стандартами Милли Меджлис

ММ утвердил в I чтении повышение предельного возраста резерва для прапорщиков и мичманов Милли Меджлис